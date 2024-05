Ejército relevó a los "mandos directos del soldado fallecido" en Putre

El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, informó esta noche de lunes, en un punto de prensa desde Arica, que resolvió remover del mando de tropas a los dos oficiales que lideraron el ejercicio en el que, el sábado 27 de abril, murió el conscripto Franco Vargas, de 19 años.

"En beneficio de una mayor transparencia en la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado en la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido", anunció Iturriaga.

"Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacoyo, porque (ambos) fueron, indudablemente, los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha", explicó el general Iturriaga.

El capitán y el teniente coronel referidos serán trasladados a la Guarnición del Ejército en Arica para realizar labores administrativas y de asesoría mientras se aclara lo sucedido.

PEDIRÁ MINISTRO EN VISITA

Iturriaga también actualizó otras informaciones referidas al caso: dijo que todavía hay dos soldados que se encuentran internados en el Hospital Militar, en Santiago; y explicó que se están llevando adelante las medidas administrativas necesarias para que la madre de Franco Vargas obtenga los beneficios legales derivados del deceso de su hijo en un acto de servicio en el Ejército.

Además, informó que acordó, con la Fiscalía Militar, pedirle a la Corte Marcial que designe a un ministro en visita para que supervise el desarrollo de la investigación.