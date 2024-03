"La mayoría es verdad": Mamá de Alex Ortiz contó la "firme" detrás de los chistes

La madre de Alex Ortiz, comediante que conquistó a la Quinta Vergara la última noche de Festival de Viña, fue invitada al programa "Arriba Viña".

Allí, en conversación con Sergio Lagos, Bettina, dio a concer sus impresiones al presenciar la rutina de su hijo, la que lideró en rating la última noche de festival.

"Me quería morir ahí, no sé, le pedía a Dios, le pedía a todos que saliera todo bien, pedía que estuviera con él, porque es un hombre trabajador, empeñoso, entonces tenía que salir bien", comentó.

¿Cuál fue la reacción de Bettina, la madre del comediante Alex Ortiz?

En ese sentido, la madre de Alex Ortiz contó la verdad destrás de los chistes que las que ella era protagonista.

"La mayoría es verdad", señaló ella entre risas. "Hace mucho tiempo no veía la rutina, pero mi hija me decía que el Ale tenía una rutina muy buena, pero nunca pensé que era tanto. Él me analiza completa".

"Todo lo que él habló me hacía recordar cuando éramos jóvenes con mi marido, que nos costó mucho criar, pero esas cosas de los cuadernos, de las gomas, eso fue una realidad".

"Yo sabía que él iba a llegar a Viña, pero nunca pensé que ese día era ayer", manifestó.