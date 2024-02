"Va por un lado más conciliador": Luis Slimming y los detalles de su futuro paso por Viña 2024

En el plano del humor, esta semana la Quinta Vergara recibirá a uno de los comediantes más esperados de las jornadas de la edición 2024 de Viña del Mar, Luis Slimming, y al respecto, adelantó detalles sobre su eventual rutina.

Reconocido popularmente como "Don Comedia", el hombre de 36 años, licenciado en Matemáticas y con una carrera en el humor de poco más de diez años, en la conferencia previa confesó pormenores de lo que tiene preparado para su debut en el certamen viñamarino.

"Creo que ambos sectores se van a poder reír con libertad"

Desde esa perspectiva, Slimming reflexionó sobre la volatilidad de los chistes sobre actualidad y además aseguró que los espectadores disfrutarán de una rutina que pueda hacer a reír a todos, independiente del color político.

"Entonces de eso me he preocupado, he tratado que ojalá sea una rutina bien transversal, de que si bien sale por la tele, también sale en un horario tarde", relató Slimming.

En ese sentido, Luis Slimming pronosticó su opinión: "Creo que ambos sectores se van a poder reír con libertad y yo creo que por ahí va. No pretendo hacer ninguna apología a nada", agregó

"Va por un lado más conciliador. Sí, hablo de política, pero más que nada en reírnos un poco del proceso, de que 'nos dimos la media vuelta y quedamos donde mismo'", dijo.

"Estoy cumpliendo un sueño"

En la conferencia, también hubo espacio para manifestar los sentires previo a su debut en el Festival de Viña del Mar en su versión 2024.

"Estoy cumpliendo un sueño, que yo sé que eso lo dicen todos, pero yo de verdad soñé con esto. Entonces es esa mezcla de tirarse al vacío, de no saber qué va a pasar, pero de querer hacerlo de todos modos", expresó Luis Slimming.

"Y el tema de las pifias, es parte del aprendizaje. De verdad yo no conozco a ningún colega mío que no haya pasado un show malo, porque es parte del aprendizaje. De cada show malo se aprende, de un show bueno también. Es un constante aprendizaje", enfatizó.

¿Qué día se presentará "Don Comedia" en el Festival de Viña 2024?

El show humorístico de Luis Slimming, reconocido como "Don Comedia", quedó fiajado para la tercera noche de certamen, es decir, este martes 27 de febrero.