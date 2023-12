Bad Gyal se negó a bailar con Rauw Alejandro en un show: "Me toca cantar"

Un incómodo momento vivió la cantante Bad Gyal durante un reciente show del reggaetonero Rauw Alejandro en Puerto Rico.

De acuerdo a un viralizado registro, la española acompañó al artista sobre el escenario para hacer una versión de su tema "Chulo pt. 2". Durante la interpretación, el ex de Rosalía se le acercó para "perrear", pero la cantante lo alejó con uno de sus brazos.

"Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé", dijo Rauw Alejandro al terminar la canción. Ella respondió rápidamente "No, no, no. A mí no me involucres que hay muchas nenas guapas por aquí".

"¿Involucren de qué? Si yo ando soltero, mami. ¿Y tú?", le dijo Rauw Alejandro ante la confusión del público.

"Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y los voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta", dijo con tono serio Bad Gyal, dando por cerrado el incómodo momento.

Finalmente el reggeatonero, desentendido de la discusión, pidió al público "una bulla para todas las mujeres".