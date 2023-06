"El karma por no venir a Chile": Taylor Swift recibe troleos por tragarse un insecto en pleno concierto

El pasado viernes, Taylor Swift anunció sus fechas para Latinoamérica y, pese a la expectación de sus fanáticos chilenos, la cantante solo visitará México, Argetina y Brasil.

Por esto, varios usuarios de redes sociales han troleado a la intérprete de "Mastermind" que, durante uno de sus shows en Chicago, tragó un insecto en pleno escenario.

"Oh, delicioso ¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso? Está bien. Me lo tragué", dijo la cantante entre risas.

📹 | Taylor after swallowing a bug during the show tonight



“Oh delicious… Is there any chance that none of you saw that?… It’s fine. I swallowed it.” #ChicagoTSTheErasTour #TSTheErasTour



