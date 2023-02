Megadeth recibe demanda por la portada de "The Sick, the Dying... and the Dead!"

Tras el lanzamiento de su décimo sexto álbum "The Sick, the Dying...and the Dead!", Megadeth ha recibido una demanda por parte del diseñador de la portada, acusando a la banda de no pagar sus servicios y usar su trabajo sin autorización.

Según The Hollywood Reporter, el artista neoyorquino Brent Elliott White, que había trabajado previamente con el grupo, fue contactado a inicios del 2020, entregando material dos años más tarde sin haber firmado un acuerdo escrito.

Después del estreno del primer single, donde el artista no fue acreditado ni remunerado, White decidió hablar con Universal Music Group, sello discográfico de la banda, para aclarar la situación, llegando al lanzamiento del LP, en septiembre de 2022, sin llegar a un acuerdo para transferir los derechos de autor, por lo que el ilustrador afirma seguir siendo el propietario.

La demanda, donde White acusa daños y perjuicios, exige a la corte una orden judicial que impida que tanto Megadeth como su disquera utilicen su arte, así como una indemnización por su trabajo y las ganancias de merchandising.