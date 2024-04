Timonel PS: "Tenemos problemas graves de clase política y de clase empresarial"

La presidenta del oficialista Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, acusó este viernes falta de autocrítica y "terraplanismo" en el discurso del líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), donde emplazó a lograr un sistema político "que dé gobernabilidad" para así lograr un crecimiento seguro en Chile.

"Yo creo que hay un consenso en que son necesarios algunos ajustes dentro del sistema político; no es un gran cambio del sistema político tampoco lo que se está hablando, pero sí que es necesario", comenzó diciendo la dirigenta en El Primer Café de Cooperativa, antes de advertir que "no se va a arreglar el problema político si no hay visión donde no estemos centrando el problema únicamente en el sistema político o en algunos temas del sistema electoral".

"Nosotros tenemos problemas mucho más graves, que son de clase política y de clase empresarial, donde hay un enfrentamiento y de poca capacidad del lado del empresariado de entender las necesidades sociales", opinó la timonel socialista.

Vodanovic apuntó que en la Enade "me habría gustado saber qué era lo que ofrecían ellos contra el inmovilismo, que era lo que nos convocaba. Esta sentencia o afirmación del empresariado de que el país está en un inmovilismo, me habría gustado saber algo de la autocrítica que hagan ellos y de cuáles eran las propuestas, porque la sola crítica en cualquier sentido no va a ayudarnos".

En ese sentido, lanzó una dura crítica al presidente de la CPC, la principal patronal de Chile: "Lo que escuché ayer a Ricardo Mewes fue quejarse de la reforma tributaria de Bachelet, de la reforma política de Bachelet, luego constatar el estallido social y luego dos procesos constituyentes fallidos, en un terraplanismo importante, sin ningún tipo de análisis, ningún tipo de autocrítica ni mención a las conductas en que ha incurrido el empresariado, desde las colusiones, los temas que se han develado con el caso Hermosilla, de la eventual injerencia o tráficos de influencias. No vi nada de eso".

Agregó que el líder gran empresariado también "se salta totalmente cuál ha sido el rol de ellos, cuál fue el rol de Piñera en su momento, porque el estallido social no vino porque sí; vino después de que subieron los precios y los ministros de ese momento mandaron a la gente a comprar flores porque las flores habían bajado. O sea, estábamos como en la Revolución Francesa, con un nivel de poca comprensión del problema social importante. Y yo en eso no veo avances tampoco desde la derecha".

EYZAGUIRRE ABOGA POR REFORMA QUE DISMINUYA ACTORES Y PERMITA MAYORÍAS

En El Primer Café, también abogó por reformas al sistema político el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD): a su juicio, "primero, tenemos que discutir los contenidos, porque no queremos hacer un disfraz de cambios, sino que algo que efectivamente disminuya la cantidad de actores y, lo que es más importante, que permita formar mayorías en torno a una cierta idea programática, sea ésta de derecha, centroderecha, izquierda o centroizquierda".

"Eso", indicó el economista, "va a tomar algún tiempo y, mientras tanto, tenemos que tener la misma disposición para poner arriba de la mesa elementos en común respecto a los temas de salud, de pensiones, de pacto fiscal, porque no podemos estar esperando que con una varita mágica vamos a arreglar los problemas del sistema político y de inmediato se va a generar las mayorías para las reformas. Hay que avanzar en ambas cosas".

ARRIAGADA: LO QUE PASA ES UNA INDECENCIA Y ARRIESGA UNA CRISIS MAYOR

Por su parte, el exministro de la Segpres Genaro Arriagada (independiente, exdemocratacristiano) subrayó en El Primer Café que "las reformas políticas son verdaderamente una necesidad".

"He leído con detención la prensa de los últimos 15 días y el resultado es como un juicio, particularmente sobre la Cámara de Diputados, pero también alcanza al Senado. Esto es -perdonen la expresión- una indecencia. Lo que sucedió en la elección de la Cámara de Diputados fue el peor trasvasije de votos. Yo creo que eso arriesga una crisis mayor".

Según Arriagada, es innecesario impulsar "cosas refundacionales, de llegar y reestructurar el total del sistema", sino que "bastarían dos o tres reformas para que esto caminara bien: una, desde luego, es el umbral del 5% y otra es el hecho de que el que se va del partido pierde la banca". Este último, aseveró, terminaría "con la principal causa de fraccionamiento, que no es el sistema electoral, sino que el hecho de que las personas inmediatamente que se eligen o, incluso, antes de asumir ya han abonado el partido que los eligió. Eso es funesto en cualquier lugar del mundo".