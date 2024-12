Erick Pulgar: No está en mis planes volver a jugar en Chile por ahora

El nombre de Erick Pulgar resonó estas últimas semanas en el mercado de pases del fútbol chileno; sin embargo, fue el propio volante nacional quien se encargó de desmentir vínculos con Colo Colo o Universidad Católica a través de sus redes sociales.

"Quería aclarar algunas cosas que veo en la prensa. Después de una temporada dura con mi club, estoy disfrutando unos días de vacaciones en Chile antes de volver a Brasil", escribió.

"No estamos hablando con ningún club chileno, no está en mis planes volver a jugar en Chile por ahora. Tampoco estoy con ningún drama familiar ni nada parecido. Por eso, me gustaría pedir que no inventen cosas", añadió el futbolista de 30 años.

"Hacen daño a personas y desinforman y confunden a la gente. Gracias, que tengan un lindo fin de semana", cerró el seleccionado que mantiene un contrato vigente con Flamengo.