Drew Barrymore lanza coqueteo a Pedro Pascal: "La humildad te hace más ardiente"

La actriz y conductora de TV Drew Barrymore llenó de elogios y coqueteos al actor chileno Pedro Pascal.

Durante un episodio de su programa "The Drew Barrymore Show", la actriz habló sobre lo que el protagonista de "The Last of Us" y "The Mandalorian" ha provocado en la web.

Barrymore se refirió a las palabras previas de Pascal, que se había preguntado: "¿Qué les pasa a las personas a las que les gusta un anciano como yo? No entiendo. ¿Qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Concéntrate en Harry Styles!".

En respuesta, Barrymore dijo: "Tengo que decirlo, Pedro. La humildad te hace más ardiente. Para. O empieza".