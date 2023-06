Fabrizio Copano anunció el nacimiento de sus mellizos: "Tengo guaguas para regalar"

El humorista Fabrizio Copano contó en el último capítulo de su podcast "Escápate de tu casa" que fue padre de mellizos.

"Les cuento al tiro: tuve hijos. Y en plural, porque nacieron dos, nacieron los mellis", dijo.

Le entregaron dos pulseras para ser identificado en el hospital como padre de los bebés: "No es que esté loco, enfermo de la cabeza o me haya escapado de la rehabilitación. Me dieron dos, una por cada guagua".

"Tengo guaguas para regalar", agregó entre risas y contó que al momento de la grabación del capítulo estaba "un poco cansado porque anoche fue el parto. Salió todo bien, estuvo tranquilo".

"Es sorprendente, emocionante por supuesto, muy bonito. Me llegaron muchos mensajes de amigos, de la familia", relató.

