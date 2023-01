"No aprendes nada": Claudia Conserva obligó a su hermana a realizarse una mamografía

La hermana de Claudia Conserva, Francisca, reflexionó en su programa "Milf" sobre la lucha contra el cáncer de su familiar.

A través de una anécdota, la conductora quiso explicar la importancia de realizarse chequeos mamarios y que Claudia la obligó a ser más responsable y hacerse el examen.

"Yo acompañé a la Claudia al oncólogo y le dice al doctor '¿me vas a creer que mi hermana todavía no se hace una mamografía? Y yo le digo 'no, si el único problema que yo tengo es que se me sale la prótesis' e hice mi show de la prótesis que se me sube y baja", contó.

"Me dice que era heavy. No entiendo el término médico pero era como urgente que me la hiciera. Claudia con ataque 'te la haces' me dice y yo le digo 'no, me la hago la otra semana'. Cuento corto, me la hice y salió buena", agregó.

Lugo de la historia, Aranzazú Yankovic le preguntó si se asustó en el momento previo a recibir el resultado del examen y ella contó que incluso su hermana la retó. "No. Yo le dije 'Claudia, yo sabría que tengo cáncer' y la Claudia me decía 'no aprendes nada'", dijo.

"Yo aprendí por las malas a hacerme la mamografía por lo que le pasó a la Claudia y mucha gente me pone 'no a mí no me gusta porque duele y no me la hago porque duele', espérate lo que es tener un cáncer, como duele", remató.