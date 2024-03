Sidarte se lanza contra Jaime Vadell por "desafortunadas declaraciones"

El Sindicato de actores, actrices,trabajadores y trabajadoras de las artes teatrales de Chile (Sidarte) emitió una declaración luego de las palabras del actor Jaime Vadell sobre sus colegas.

En redes sociales, la agrupación se refirió a lo dicho días atrás por Vadell, quien primero afirmó que "a los colegas les ha dado por llorar y no hay que llorar" y luego declaró que los actores "siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso. ¿Por qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores?".

En el comunicado, Sidarte expresa que "si hay que levantar alguna industria de bajo costo de implementación y amplio impacto ambiental y humano, o hay que rescatar a alguna gran empresa que sostiene su quiebre con el sueldo de los trabajadores, ahí está el Estado".

"Ante las desafortunadas declaraciones de Jaime Vadell creemos importante señalar que el Estado tiene la responsabilidad de respetar el derecho y de generar acceso y desarrollo de la cultura y las artes, y que las demandas del sector poco tienen que ver con querer que este los mantenga, sino más bien con otorgar la dignidad mínima a sus trabajadores", declaró Sidarte.