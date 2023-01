"How I Met Your Father" estrena su nueva temporada con "legendario" personaje de la serie original

Este martes, la serie "How I Met Your Father", spin-off de "How I Met Your Mother", estrenó su segunda temporada con un invitado especial: Neil Patrick Harris como "Barney Stinson", uno de los personajes principales de la serie original.

En el episodio titulado "Tranquilo y con onda", se ve "Sophie" (Hilary Duff), protagonista de la serie, conduciendo mientras habla por teléfono. Distraída, la joven choca accidentalmente con un Audi, perteneciente a "Barney", el legendario galán fanático de los trajes.

La aparición de Harris, que aparentemente tendrá un rol importante en la nueva temporada de la secuela, se suma a la de Cobie Smulders como "Robin Scherbatsky", miembro del programa de 2005, quien hizo un cameo en el spin-off durante el último episodio de la primera temporada.

La serie "How I Met Your Father", que muestra a la protagonista contarle en UN futuro cercano a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, estrenará semanalmente los episodios de su segunda temporada a través de Star+.