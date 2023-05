"Yo nunca" (Never Have I Ever) estrenará su temporada final, adelantando en su tráiler oficial el último año de escuela de "Devi" (Maitreyi Ramakrishnan), la aplicada pero impulsiva protagonista, preparándose para ir a la universidad en medio de todos los altibajos que conlleva la adolescencia.

La serie de Mindy Kaling (The Office), quien se basó en su propia juventud para crear la historia, llegará al gigante de streaming con sus últimos episodios el próximo 8 de junio.

