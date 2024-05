Pedro Pascal encabeza primer vistazo a la temporada 2 de "The Last of Us"

La plataforma Max liberó las primeras imágenes de la segunda temporada de "The Last of Us", su exitosa serie basada en la saga de videojuegos.

En 2023 se estrenó esta producción con Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles protagónicos de "Joel" y "Ellie", respectivamente. Este rol le permitió al actor chileno ganar el premio a Mejor Actor de serie drama de los SAG Awards.

Es el mismo intérprete quien encabeza las fotografías de los nuevos episodios de "The Last of Us", donde se evidencia el paso del tiempo en los personajes.

Otra de las imágenes tiene a Bella Ramsey como "Ellie" portando una visible arma y en actitud sigilosa.

El estreno de la segunda temporada de "The Last of Us" está fijado para 2025 a través de Max.