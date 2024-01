"Nunca lo disfruté": Yamila Reyna recordó su incomodo paso por "Morandé con Compañía"

La comediante y animadora de TVN, Yamila Reyna, reveló que no disfrutó su paso por "Morandé con Compañía", cuando entró a reemplazar a una de las actrices, según afirmó.

"Yo entré a reemplazar a Gisela Molinero en un sketch que era con Jorge Garrido, Marilú Cuevas y era muy conocido. Era más humor que lo sexy. No me gustaba mucho tener que trabajar desde los sexy, nunca me consideré una mujer sexy", señaló Reyna a Nicolás Larrain en su programa "Not News" de Via X.

Asimismo, la humorista precisó que "Morandé exigía mucho esto de la postura, y yo fui siempre muy grande (de cuerpo) y sufrí mucho con el tema del peso".

Dado lo anterior, relató que se expuso a demasiado estrés, porque "entrenaba y hacía una dieta de muy bajas calorías, entonces un día el cuerpo me explotó de estrés y casi me muero. Estaba muy flaca, entonces siempre sufrí con eso. Era mi autoexigencia".

"Duré casi un año. Nunca disfruté Morandé. Si bien fue una época donde aprendí muchísimo del humor, no me gustaba el tema de exponerme físicamente. Nunca me acomodó a mí ser la sex symbol", concluyó.