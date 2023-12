"The Last of Us" a la cabeza: Estas fueron las series de TV más pirateadas de 2023

"The Last of Us" fue el programa de televisión más pirateado de 2023, según informó el sitio Torrent Freak.

La serie, basada en el videojuego del mismo nombre, cuenta la historia de Joel y Ellie, dos personas que ven sus vidas conectadas luego de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo infeccioso.

Durante muchos años, la lista de descargados en BitTorrent estuvo encabezada por "Game of Thrones", luego por "Wandavision", "The Mandalorian y "House of The Dragon".

Este 2023 tocó el turno de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El segundo lugar se lo llevó la nueva temporada de "The Mandalorian" y el tercer puesto fue para "Loki", también de Disney+.

Los lanzamientos de Netflix se vieron notoriamente ausentes de esta lista de piratería, y según el sitio de expertos esto se debería a que cuenta con suscriptores más fieles que tienen menos posibilidades de renunciar a sus suscripciones.

Las series más pirateadas de 2023