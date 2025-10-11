Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

A los 79 años muere la actriz Diane Keaton

La actriz falleció en California.

Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar, murió a la edad de 79 años, según reportaron medios estadounidenses.

La protagonista de "Annie Hall", dirigida por el actor, guionista y director Woody Allen, falleció en California, según People.

Además de ganar un Oscar por "Annie Hall", Keaton fue nominada al Oscar a mejor actriz por "Reds", "Something's Gotta Give" y "Marvin's Room".

Por ahora no hay más detalles sobre el fallecimiento, y el medio informó que un portavoz de la familia expresó el deseo de privacidad de sus seres queridos en este momento.

