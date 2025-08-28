Amy Adams se suma a Ryan Gosling en "Star Wars: Starfighter"

Este jueves, Amy Adams y Aaron Pierre se sumaron al elenco de "Star Wars: Starfighter", la película protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy.

La producción del filme comenzó hoy en Londres, y la casa productora Lucasfilm anunció a través de un comunicado en la página oficial de Star Wars que Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings también se suman al elenco del proyecto.

"Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de 'Star Wars: Starfighter'. Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal", dijo Levy en el comunicado.

La noticia estuvo acompañada de una primera imagen en blanco y negro del set de grabaciones y en ella se observa a Gosling y Gray posando frente a lo que parece ser un deslizador terrestre que, de acuerdo con medios especializados, se asemeja al utilizado por Luke Skywalker en 'Star Wars: Episode IV - A New Hope'('Star Wars: Episodio IV - una nueva esperanza'), de 1977.

La película, que está ambientada cinco años después de los eventos de "Star Wars: Episode IX- The Rise of Skywalker", tiene previsto su estreno para el 28 de mayo de 2027.

El guion corre a cargo de Jonathan Tropper, mientras que Levy además de dirigir produce junto a Kennedy. Asimismo, Gosling será productor ejecutivo junto a Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen.