Ana de Armas recordó amistad con Keanu Reeves nacida en Chile

En un evento en Arabia Saudita, la actriz cubana Ana de Armas reflexionó sobre su larga amistad con Keanu Reeves que partió con la película "Knock Knock", filmada en Chile.

De Armas dijo en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Arabia Saudita que ella y Reeves se conocieron cuando ella llegó a Los Ángeles hace más de una década y consiguió su primer papel en "Knock Knock" de 2015, de Eli Roth, que fue filmada en Chile y que cuenta en su elenco también con las chilenas Ignacia Allamand y Lorenza Izzo.

"Cuando me mudé a Los Ángeles, hicimos 'Knock Knock' juntos, y en ese entonces apenas hablaba inglés", recordó la actriz de 37 años.

"Fue un proceso bastante frustrante no poder comunicarnos del todo, pero aun así lo pasamos genial. Conectamos muy bien y tenemos una hermosa amistad", expresó de Armas sobre Reeves, a quien describió como "increíblemente amable y generoso".

Ambos se reunieron en pantalla este 2025 en "Ballerina", cinta protagonizada por De Armas y que es un spin-off de la saga John Wick, protagonizada por Reeves. "Fue como cerrar el círculo. Keanu y Chad (Stahelski, director de la franquicia) han creado un mundo tan hermoso con esas películas, y tenerlo allí, apoyándome diez años después, significó mucho", declaró.