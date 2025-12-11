"Black Box Diaries", nominado al Óscar, llega a cines japoneses tras años de censura

El documental japonés "Black Box Diaries", prohibido inicialmente en su país de origen, se estrenará finalmente este viernes, casi dos años después de su lanzamiento en el Festival de Sundance y tras haber sido nominado al Óscar, informó la directora y reportera Shiori Ito.

El proyecto narra la violación sufrida por Ito a manos de Noriyuki Yamaguchi, exjefe de la oficina de Washington de Tokyo Broadcasting System y biógrafo del exministro Shinzo Abe, y muestra su proceso judicial.

La realizadora combinó vídeos personales y testimonios para reconstruir los ocho años y medio de litigio, incluyendo grabaciones ocultas que provocaron la prohibición inicial. Entre los registros más controvertidos se encuentra una cámara de seguridad que muestra a Yamaguchi sacando a Ito de un taxi contra su voluntad.

Sobre el uso de estas imágenes, Ito explicó que fueron editadas para proteger la identidad de terceros, pero que su inclusión era indispensable: "las imágenes eran esenciales para poder transmitir la realidad de la violencia sexual y la única prueba visual. Dimos importancia al interés público", afirmó.

El caso tuvo un impacto profundo en la sociedad japonesa, generando debate público y finalmente motivando reformas legislativas. En 2023, la Dieta eliminó la violencia como requisito para definir la violación, privilegiando la falta de consentimiento como criterio central, junto a otras modificaciones en el código penal.

A pesar de los cambios legales, Ito no obtuvo justicia penal: Yamaguchi nunca fue detenido y su única condena civil consistió en indemnizar económicamente a la periodista.