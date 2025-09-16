Guionista turca fue detenida y enfrenta cargos por "incitar a la prostitución"

Merve Göntem, una guionista turca, fue detenida y luego liberada con cargos este martes, acusada de "incitar a la prostitución" por un mensaje en redes sociales en el que señalaba que uno de los personajes que creó para una serie no sufría por ejercer la prostitución.

Hace cuatro años, Göntem, autora de varias series, escribió en redes sociales un perfil psicológico de la protagonista de "Çiplak" ("Desnuda"), una joven que se prostituye ocasionalmente para financiar una nueva vida en el extranjero.

Göntem comentó que el personaje "elige un camino divertido para hacer realidad su sueño de ir a Gales. No creo que sea la historia de una derrota", y agregó que "no se siente desgraciada por tener sexo a cambio de dinero".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Müge Bayramoğlu (@mugeby)

Ese mensaje, publicado hace cuatro años, motivó que fuera denunciada por "incitación a la prostitución" y a "cometer un delito", según informó la agencia turca Anadolu.

En Turquía, la prostitución es legal solo en burdeles con licencia (prohibidos para extranjeras), pero la mayoría de esta actividad ocurre fuera de estos lugares, a menudo mediante redes de trata, y está penada por la ley.

Antes de su arresto, la guionista había sido blanco de "una campaña sistemática de odio" con insultos y amenazas en redes sociales, denunció su abogado al medio digital T24.

El mismo medio informó que el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) inició una investigación sobre la serie "Kizilcar Serbet" ("Jarabe de arándanos"), que actualmente escribe Göntem.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @mervegontem

El lunes, el presidente de RTÜK, Abubeker Sahin, escribió en X que el organismo debería "evaluar cuidadosamente" si la serie, que aborda el matrimonio entre un joven de un entorno laico y una mujer de una familia conservadora, "atenta contra los valores familiares".

Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.



Unutulmamalıdır… pic.twitter.com/D1UW3SJHZc — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 14, 2025

Esta producción ya había sido suspendida por RTÜK durante cinco semanas en 2023 por mostrar un episodio de violencia contra la mujer, y Show TV (la cadena que la emite) fue obligada a transmitir un documental sobre islamofobia.

Show TV pertenece al conglomerado Can Holding, que fue intervenido la semana pasada y quedó bajo control estatal por presuntas irregularidades financieras de sus directivos, quienes fueron arrestados.