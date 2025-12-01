Centro Arte Alameda conmemora el Día Mundial del VIH con obras sobre memoria y disidencias

La SEREMI de las Culturas de la Región Metropolitana realizará un ciclo de cine en el marco del Día Internacional del VIH, con funciones centradas en la memoria, la disidencia sexual y el VIH, con el objetivo de promover reflexión mediante obras que abordan estas temáticas desde lo audiovisual.

La iniciativa también coincide con la conmemoración del Día del Cine Chileno, integrando obras que han sido relevantes en la discusión sobre derechos humanos, activismo y representación de las disidencias sexuales en la región.

El ciclo es gratuito y busca ofrecer un espacio de encuentro y memoria sobre el impacto del VIH en la cultura y el arte.

Fechas y horarios

El ciclo contempla dos jornadas en el Centro Arte Alameda, en la Sala CEINA.

Lunes 1 de diciembre: 18:30

"120 latidos por minuto" (2017)

Esta película, dirigida por Robin Campillo, se encuentra ambientada en París a comienzos de los años noventa. Sigue a un grupo de jóvenes organizados para visibilizar la crisis del VIH a través de su colectivo "ACT UP".

Martes 2 de diciembre: 18:45

"58 millones de besos con SIDA" (2018)

Obra dirigida por Efraín Robles y Susana Díaz Berrios, que acompaña una marcha fúnebre y reivindicativa en honor a Hija de Perra, artista y activista travesti que visibilizó la realidad del VIH/SIDA en Chile, subrayando la falta de apoyo institucional hacia las disidencias.



"Tan inmunda y tan feliz" (2022)

Documental dirigido por Wincy Oyarce, que reconstruye la trayectoria de Hija de Perra, destacando su aporte artístico, su activismo y su rol en la memoria vinculada al VIH/Sida.

Ambas instancias cuentan con entradas liberadas en Passline.