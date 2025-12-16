Chile queda fuera de los Oscar 2026: Esta es la lista corta para Mejor Película Internacional

Por tercer año consecutivo, y tras su década más exitosa en los premios, Chile quedó fuera de los Oscar que entrega la Academia de Cine en Estados Unidos.

La Academia de Cine de Chile había anunciado en septiembre pasado que "La Misteriosa Mirada del Flamenco" era la película escogida para intentar representar al país en esa instancia.

Pese a contar con reconocimientos en Cannes y San Sebastián, la cinta de Diego Céspedes no fue incluida dentro de la lista corta de obras que aspiran a ganar el premio a Mejor Película Internacional.

La última vez que Chile dijo presente en los premios Oscar fue en 2023 gracias a la nominación de "La memoria infinita" de Maite Alberdi (Mejor Largometraje Documental) y "El Conde" de Pablo Larraín (Mejor Fotografía a nombre de Edward Lachman).

La lista corta

Sí lo consiguieron por Sudamérica "Belén" de Argentina y "O Agente Secreto", la prometedora película brasileña que cuenta con múltiples nominaciones a los próximos Globos de Oro.

Otra de las competidoras fuertes de esta categoría son "Sentimental Value" de Noruega y "No Other Choice" de Corea del Sur. España, Francia, Alemania, India, Irak, Taiwan, Túnez, Jordania, Japón, Suiza y Palestina completan el listado.

Los nominados a los Oscar 2026 se conocerán el próximo 20 de enero. En tanto, la ceremonia se llevará a cabo el 15 de marzo.