Dominga Sotomayor y su película "Limpia": "Es para pensar en quienes estamos dejando de mirar"

La directora chilena Dominga Sotomayor estrenó en Netflix su nueva película titulada "Limpia", la cual es una adaptación de la novela escrita por Alia Trabucco Zerán.

La cinta sigue a "Estela" (María Paz Grandjean), una empleada doméstica puertas adentro cuyo trabajo principal es hacerse cargo de "Julia", una solitaria niña de seis años hija de un ocupado matrimonio del barrio alto.

Pese a las abismales diferencias en sus vidas, la niña y la empleada logran generar un vínculo especial, pero a la vez se ven envueltas en una serie de sucesos que desencadenarán en una terrible y traumática experiencia para ambas.

"Es una historia específica sobre una empleada, pero más allá de eso es una película que puede hacernos reflexionar e incluso incomodar de una manera mucho más amplia", señaló a Cooperativa Sotomayor.

En ese sentido la cineasta chilena señaló que le gustaría que los espectadores puedan "reflexionar sobre a quiénes estamos dejando de mirar, a quiénes estamos dejando de cuidar y a quién le estamos delegando un cuidado".

"Uno espera que las películas nunca sean indiferentes y que generen algo, pero tampoco hago películas para dar mis ideas de la vida. Esta en particular no tiene un juicio muy cerrado sobre el tema", agregó.

Sobre la historia, Dominga Sotomayor señaló que "el problema no son los personajes ni sus creencias, si no que la estructura social que hay detrás, una estructura que está coja y que tiene fallas. Finalmente todos los involucrados están sufriendo sus vidas, pero es la corriente de la vida que los lleva".