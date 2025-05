"From the World of John Wick: Ballerina", o simplemente "Ballerina", tuvo su premiere mundial en el Cineworld Leicester Square de Londres, con la presencia en la alfombra roja del actor chileno Pedro Pascal. La cinta, el primer spin-off de la saga "John Wick" es protagonizada por Ana de Armas y Keanu Reeves, bajo la dirección de Len Wiseman.

"Una joven asesina (De Armas) busca venganza contra quienes mataron a su familia", reseña el portal IMDB sobre la producción, en la que también participan Ian McShane, Anjelica Huston, Gabriel Byrne y Catalina Sandino Moreno.

