Daniel Day-Lewis vuelve al cine tras 8 años con "Anemone"

El actor Daniel Day-Lewis puso fin a su retiro de la actuación con el estreno del primer trailer de "Anemone", su primera película en 8 años.

El intérprete, que en las últimas tres décadas ha escogido minuciosamente sus proyectos, no actuaba en el cine desde "El hilo fantasma" de 2017 y desde que anunció su temprana jubilación.

"Anemone" fue coescrita por el actor y dirigida por su hijo Ronan Day-Lewis, quien está haciendo su debut como cineasta.

La película debutará en los cines de Estados Unidos el próximo 3 de octubre.