Día del Cine Chileno 2025: Cineteca Nacional conmemora a Carmen Bueno y Jorge Müller

La Cineteca Nacional de Chile se une a los espacios que conmemorarán el Día del Cine Chileno 2025 este 29 de noviembre, dedicando la jornada a honrar la memoria de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, detenidos y desaparecidos en 1974 durante la dictadura.

La fecha recuerda la trayectoria de dos jóvenes profesionales que, pese a no superar los 30 años, ya habían alcanzado un lugar destacado en la industria, relató el Centro Cultural La Moneda.

Müller fue uno de los más reconocidos directores de fotografía de la época, colaborando en obras de Raúl Ruiz y en el registro que daría origen a "La batalla de Chile". Bueno, por su parte, desarrolló un trabajo decisivo tanto frente a cámara como en producción, participando en filmes como "La tierra prometida".

Ambos asistieron en 1974 al estreno de "A la sombra del sol", película en la que habían trabajado bajo la dirección de Silvio Caiozzi y Pablo Perelman. Tras la premiere, fueron detenidos por agentes de la Dina y sometidos a interrogatorios y torturas en Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, antes de convertirse en parte de la lista de detenidos desaparecidos.

Programación

Para esta edición, la conmemoración se realizará junto a la Red de Salas de Cines Independientes, con una programación que releva hitos del patrimonio cinematográfico nacional.

Cien niños esperando un tren 19:00 Sala de Cine 14 de noviembre, 2025



La flaca Alejandra (1994) 18:00 Sala de Cine 28 de noviembre, 2025



El Húsar de la Muerte (1925) 19:00 Sala de Cine 28 de noviembre, 2025



Ogú y Mampato en Rapa Nui (2002) 15:00 horas Sala de Cine 29 de noviembre, 2025



A la sombra del sol (1974) 18:00 horas Sala de Cine 29 de noviembre, 2025



La iniciativa busca promover la reflexión colectiva sobre la memoria, la creación audiovisual y la importancia de preservar obras fundamentales para la identidad cultural del país.