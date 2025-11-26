Día del Cine Chileno tendrá funciones gratuitas y a precio rebajado

Entre el 27 y el 30 de noviembre la Red de Salas de Cine Chile ofrecerá una nutrida cartelera de películas locales para celebrar el Día del Cine Chileno.

En total serán 36 espacios los que proyectarán obras como el fenómeno del año "Denominación de origen", la taquillera "Me rompiste el corazón" y la nueva película del ganador del Oscar, Sebastián Lelio, "La Ola", entre otras.

"Este evento viene a ser una vitrina especial que invita a celebrar la diversidad y la calidad del cine chileno, pero también un trabajo permanente en los espacios", señaló la coordinadora general de la Red de Salas de Cine Chile, Daniela Fuentes.

La cartelera tendrá funciones gratuitas y a $1.000 con más de 30 largometrajes para ofrecer a los espectadores.