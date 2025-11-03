El universo de Godzilla se expande con su próxima película "Minus Zero"

El rey de los monstruos vuelve con "Godzilla Minus Zero", la próxima película de Toho Studios anunciada en el evento Godzilla Day 2025 en Tokio y dirigida por Takashi Yamazaki, responsable de "Godzilla Minus One", la primera cinta de la franquicia en ganar un Premio Óscar con la estatuilla a Mejores Efectos Visuales.

Durante la presentación se mostraron el logotipo y un primer arte promocional, ambos con un estilo en blanco y negro minimalista que mantiene la identidad visual del filme anterior, reportó The Hollywood Reporter.

El propio Yamazaki participó en el diseño, lo que sugiere una continuidad creativa y una atmósfera más oscura y ambiciosa para esta nueva historia.

Según fuentes cercanas a la producción, "Godzilla Minus Zero" no solo funcionará como secuela, sino también como una declaración cinematográfica sobre la evolución del personaje.

El estreno mundial está programado para fines de 2026, con rodajes en Nueva Zelanda y Noruega. Con esta entrega, Toho suma su película número 31 dentro del universo japonés de Godzilla.