Elenco de "Avatar: Fuego y cenizas" posó en Milán a días del estreno

Publicado:
Los actores Jack Champion, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss, Strephen Lang y Sam Worthington, protagonistas de la película "Avatar: Fuego y cenizas" llegaron hasta Milán, Italia, en el marco de las actividades de promoción de la cinta.

La tercera parte de la saga dirigida por James Cameron se estrena este 19 de diciembre, y continúa la historia de "Avatar" (2009) y "Avatar: El camino del agua" (2022).

