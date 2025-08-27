Fallece el actor español Eusebio Poncela, protagonista de "La ley del deseo" de Almodóvar

El actor español Eusebio Poncela, protagonista de películas como "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, falleció este miércoles a los 79 años, informó la Academia de Cine de España.

Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película "Intacto".

Además de pintor, estuvo cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión, donde protagonizó títulos como "Los gozos y las sombras" y "Águila roja", entre otros.

Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado "por maricón, por pobre, por artista, por yonqui". Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.