Director Rob Reiner y su esposa murieron en aparente homicidio

El director estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa en Brentwood, Los Ángeles, en lo que se estima fue un doble homicidio, pues ambos tenían heridas atribuibles a terceros, adelantó la policía.

La revista People fue incluso más allá, y asegura que la pareja fue acuchillada y el autor fue uno de sus hijos, Nick, de 32 años.

Al conocerse la noticia, destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron conmovidos por la noticia.

"Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió el expresidente Barack Obama en X.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

El también demócrata Gavin Newson, gobernador de California, dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció del hecho, porque "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos".

De 78 años, Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner; y tenía a su haber dos premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia, en 1974 y 1978; así como un rol paralelo como activista político liberal.

Como actor, Rob Reiner apareció, por ejemplo, en "All in the Family" (1971), "This is Spinal Tap" (1984) o "El lobo de Wall Street" (2013); mientras que estuvo al mando de cintas como "La princesa prometida", "Algunos hombres buenos" o "Misery", además de la emblemática comedia "Cuando Harry encontró a Sally".