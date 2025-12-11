Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a "Los Juegos del Hambre" en nueva precuela

La franquicia de "Los Juegos del Hambre" volverá a la pantalla grande con la precuela "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", producida por Lionsgate y basada en el nuevo libro de Suzanne Collins, y marcará el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson a sus roles, según informó The Hollywood Reporter.

La historia de "Amanecer en la cosecha" transcurre en la mañana de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, situados 24 años antes de la novela original publicada en 2008.

El filme será dirigido nuevamente por Francis Lawrence y contará con un guion de Billy Ray, la producción de Nina Jacobson y Brad Simpson para Color Force, y será la continuación directa de "Los Juegos del Hambre: La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes".

La producción ya había anunciado a parte de su elenco principal, entre ellos Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Kieran Culkin, Elle Fanning, además de Joseph Zada, Glenn Close, Mckenna Grace, Maya Hawke y Whitney Peak.

Lawrence y Hutcherson aparecerán nuevamente como Katniss Everdeen y Peeta Mellark, respectivamente, marcando su primer regreso desde "Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2" (2015), en una película tipo flash-forward que llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.

De manera paralela, Lawrence acaba de recibir una nominación al Globo de Oro por "Die My Love", mientras Hutcherson protagoniza "Five Nights at Freddy's 2".