Jonathan Bennett sobre Aaron Samuels: "No cambiaría la historia solo porque soy gay"

El actor Jonathan Bennett, recordado por interpretar a Aaron Samuels en "Chicas Pesadas" (2004), habló sobre cómo imagina un eventual regreso al universo creado por Tina Fey, explicando porqué no querría que su personaje fuera retratado como gay en una posible secuela.

En conversación con el podcast "I've Never Said This Before", adelantado en exclusiva por Entertainment Weekly: "No cambiaría la narrativa de Aaron Samuels solo porque Jonathan Bennett es gay. Mantendría la historia tal como es", señaló el actor.

Bennett, quien compartió elenco con Lindsay Lohan y Rachel McAdams, comentó además que varios actores de la cinta original, incluidos Daniel Franzese y Rajiv Surendra, salieron del clóset años después del estreno, lo que considera "una coincidencia divertida".

A más de dos décadas del estreno, afirmó que casi todo el elenco estaría dispuesto a participar en una secuela: "El 99% del grupo quiere hacerlo, solo falta que Tina lo decida", aseguró.

Sobre una posible historia, el actor imaginó una versión multigeneracional donde los antiguos personajes son ahora adultos con hijas que asisten a la misma escuela. "Yo sería profesor, y las nuevas chicas serían las hijas de las chicas pesadas originales", propuso.

Finalmente, Bennett bromeó sobre su entusiasmo por revivir el fenómeno cultural: "Tina, escribe la película. No me estoy haciendo más joven, cariño", dijo finalmente.