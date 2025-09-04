Jason Momoa, 50 Cent y Roman Reigns encabezan elenco de la película de "Street Fighter"

La nueva película live action de "Street Fighter", la aclamada saga de videojuegos de Capcom, confirmó a los miembros de su elenco.

Con tributos a la estética del clásico "Street Fighter 2", se anunció a los actores que encarnarán a personajes como "Ryu", "Ken", "Chun-Li", "Blanka" y "Guille", entre muchos otros.

Los papeles principales recaerán en Andrew Koji como "Ryu", Noah Centineo como "Ken" y Callina Liang como "Chun-Li". De acuerdo a la sinopsis, los peleadores "Ryu" y "Ken" serán recultados por "Chun-Li" para participar en un violento torneo de peleas que, más allá de los enfrentamientos, esconde una oscura conspiración con poderes malignos.

También estarán en el elenco Jason Momoa, Roman Reigns, 50 Cent, David Dastmalchian y Cody Rhodes.

Elenco de Street Fighter

El elenco de la próxima película de "Street Fighter" es:

Noah Centineo como "Ken Masters"

Andrew Koji como "Ryu"

Callina Liang como "Chun-Li"

Joe "Roman Reigns" Anoa'i como "Akuma"

David Dastmalchian como "M. Bison"

Cody Rhodes como "Guile"

Andrew Schulz como "Dan Hibiki"

Eric André como "Don Sauvage"

Vidyut Jammwal como "Dhalsim"

Curtis "50 Cent" Jackson como "Balrog"

Jason Momoa como "Blanka"

Orville Peck como "Vega"

Olivier Richters como "Zangief"

Hirooki Goto como "E. Honda"

Rayna Vallandingham como "Juli"

Alexander Volkanovski como "Joe"

Kyle Mooney como "Marvin"

Mel Jarnson como "Cammy"

El estreno de "Street Fighter" está fijado para el 16 de octubre de 2026.