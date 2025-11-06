Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago12.0°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

Jennifer Lawrence y Emma Stone trabajan en película de "Miss Piggy"

Publicado:
| Periodista Digital: José Raúl Martínez

Las actrices, como productoras ejecutivas, trabajan con un ganador del premio Tony en el guion.

Jennifer Lawrence y Emma Stone trabajan en película de
 EFE archivo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Miss Piggy", pese a ser un popular personaje de "Los Muppets", nunca ha protagonizado una película, lo que cambiará gracias al trabajo de las actrices Jennifer Lawrence y Emma Stone, quienes serán las productoras ejecutivas del filme con  la "chanchita" como protagonista.

Las artistas trabajan en el proyecto con el comediante no binario Cole Escola, quien ganó un premio Tony por la obra "Oh, Mary!", a cargo del guion.

La noticia fue confirmada por Lawrence en el podcast "Las Culturistas", donde con su habitual franqueza lanzó: "No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer... Emma Stone y yo estamos produciendo una película de 'Miss Piggy' y Cole la está escribiendo.

Además, reporta Variety, la ganadora del Oscar reconoció que es probable que además actúe con su amiga en la producción: "Creo que sí. Tenemos que hacerlo...".

Pese a su cercanía personal, Jennifer Lawrence nunca ha protagonizado una película con Stone, lo que "es una lástima", agregó.

La franquicia surgida a partir del show de títeres "Los Muppets" es propiedad de Disney.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada