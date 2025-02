Justin Baldoni publica nuevos mensajes y aviva la disputa con Blake Lively

Justin Baldoni, director de "Romper el círculo" ("It End with Us"), publicó una serie de mensajes en orden cronológico para respaldar su versión en la disputa legal con Blake Lively, quien lo acusa de avergonzarla por su peso tras su cuarto embarazo durante el rodaje de la película.

A través de la web The Lawsuit Info, Baldoni compartió un documento con 168 páginas de correos, mensajes de texto y conversaciones con Lively y su esposo, Ryan Reynolds, entre 2019 y 2024.

Mensajes clave en la disputa

Según la evidencia entregada por Baldoni el 9 de febrero de 2023, Lively bromeó sobre su peso en un chat con Baldoni: "Solo me faltan 20 libras", acompañando el mensaje con un emoticón de risa.

El 17 de febrero, expresó su preocupación sobre su físico para escenas íntimas: "¿Podemos dejar las escenas corporales para el final del rodaje?" Baldoni respondió que no podía reorganizar el calendario, pero afirmó: "Te verás increíble. Hablaremos sobre cualquier inquietud y encontraremos la mejor manera para que te sientas cómoda. No te preocupes por tu cuerpo".

Ryan Reynolds confrontó a Baldoni tras enterarse de que consultó con el entrenador de Lively, Don Saladino, sobre su peso para una escena.

Baldoni afirmó que fue una "consulta de buena fe", pero Reynolds lo encaró agresivamente en su penthouse: "¿Cómo te atreves a preguntar por el peso de mi esposa?", según el testimonio de Baldoni.

El 5 de abril de 2023, Baldoni informó a Lively que había contratado una coordinadora de intimidad. Ella respondió: "Me siento bien. Puedo encontrarme con ella cuando empecemos. Gracias de todos modos".

Este mensaje es clave en la contrademanda de Baldoni, pues Lively afirmó que él "improvisó intimidad física" sin acuerdo previo.

Nueva demanda por difamación

Como si no fuera poco, Jed Wallace y su empresa Street Relations Inc. demandaron a Lively por difamación, exigiendo 7 millones de dólares en daños.

Wallace alega que las acusaciones de Lively en su demanda de diciembre de 2024 son falsas y perjudiciales. Según Lively, Baldoni contrató una "campaña digital" para atacarla en redes y foros, pero los abogados de Wallace afirman que ella "carece de pruebas".

En una declaración al New York Times, Lively dijo: "Espero que mi acción legal exponga estas tácticas de represalia contra quienes denuncian conductas inapropiadas". En ese mismo contexto, el 2 de enero de 2025, Baldoni también demandó a The New York Times por difamación tras publicar la denuncia de Lively.