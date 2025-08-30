"La Era del Hielo" regresa tras más de 10 años: Confirman detalles de la sexta película

La saga "La Era del Hielo" confirmó su regreso a casi 10 años del estreno de su última película.

Los estudios 20th Century Studios (hoy propiedad de Disney) anunciaron que la franquicia estrenará en 2027 su sexta película titulada "Ice Age: Boiling Point", la primera desde "La Era del Hielo: Choque de mundos" de 2016.

Por ahora se sabe que Ray Romano, John Leguizamo y Denis Leary volverán a interpretar a "Manny", "Sid" y "Diego", respectivamente, aunque se desconocen más detalles de la historia.

Esta será la primera película de "La Era del Hielo" producida por Disney. La saga original fue desarrollada por Blue Sky, un estudio subsidiario de la extinta 20th Century Fox que fue clausurado por Disney en 2021 argumentando el impacto económico de la pandemia del Covid-19.

La sexta película de "La Era del Hielo" llegará a los cines el 5 de febrero de 2027.