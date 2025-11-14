Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.2°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

Los populares Labubu llegarán al cine con su propia película

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los estudios Sony adquirieron los derechos del popular juguete.

Los populares Labubu llegarán al cine con su propia película
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los populares muñecos Labubu tendrán su propia película a cargo de los estudios Sony, según reveló el portal Deadline.

Los muñecos fueron originalmente creados por el diseñador hongkonés Kasing Lung para su libro "The Monsters" en 2015, pero cuatro años después la empresa china Pop Mart obtuvo los derechos para comercializarlos como juguetes.

En los últimos años ganaron popularidad mundial luego de que la cantante Lisa de Blackpink fuese vista con muñeco colgado en su bolso.

Por ahora se desconocen los detalles creativos de la película de Labubu, así como su posible fecha de estreno.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada