Los populares Labubu llegarán al cine con su propia película

Los populares muñecos Labubu tendrán su propia película a cargo de los estudios Sony, según reveló el portal Deadline.

Los muñecos fueron originalmente creados por el diseñador hongkonés Kasing Lung para su libro "The Monsters" en 2015, pero cuatro años después la empresa china Pop Mart obtuvo los derechos para comercializarlos como juguetes.

En los últimos años ganaron popularidad mundial luego de que la cantante Lisa de Blackpink fuese vista con muñeco colgado en su bolso.

Por ahora se desconocen los detalles creativos de la película de Labubu, así como su posible fecha de estreno.