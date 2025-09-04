Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Margot Robbie y Jacob Elordi derrochan pasión en el teaser de "Cumbres Borrascosas"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película de Emerald Fennell llegará a los cines el próximo San Valentín.

Margot Robbie y Jacob Elordi derrochan pasión en el teaser de
La nueva versión de "Cumbres Borrascosas", adaptación de la novela homónima de Emily Brontë, presentó su primer tráiler. 

Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, el clip da un primer vistazo a la tormentosa relación de Heathcliff y Catherine, romance marcado por la obsesión, pasión y el dolor. 

Además, se confirmó a Charli XCX -cuyo remix de "Everything is Romantic" acompaña el teaser- como la encargada de musicalizar la historia, con nuevas canciones para el soundtrack del filme. 

El remake de la historia, que tuvo adaptaciones en 1939, 1970, 1992 y 2011, es dirigido por Emerald Fennell -directora de "Promising Young Woman" y "Saltburn"-, quien además esta a cargo del guion. 

La producción, que ha generado debate por la apariencia y edad de los protagonistas, cuenta también con las actuaciones de Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes, Ewan Mitchell y Owen Cooper, estrella de la serie "Adolescencia" que interpreta a la joven versión del personaje de Elordi. 

El estreno de "Cumbres Borrascosas" está programado para el 12 de febrero de 2026, coincidiendo con la celebración de San Valentín.

