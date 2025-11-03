Muere Diane Ladd, actriz nominada al Oscar y madre de Laura Dern

La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Óscar y madre de la oscarizada Laura Dern, falleció este lunes a los 89 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hija, la también actriz y ganadora del Óscar Laura Dern, a través de un emotivo comunicado.

"Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California", escribió la intérprete.

Y añadió: "Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles".

Ladd fue reconocida con nominaciones por sus interpretaciones en "Alice Doesn't Live Here Anymore", de Martin Scorsese; "Wild at Heart", de David Lynch; y "Rambling Rose", de Martha Coolidge.

En este contexto, tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.