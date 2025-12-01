Paramount anuncia fechas para nuevas películas de "Las Tortugas Ninja" y "Sonic"

Paramount confirmó parte de su calendario cinematográfico para 2028, anunciando nuevas entregas de dos de sus franquicias más reconocidas: "Tortugas Ninja" y "Sonic", según informó The Hollywood Reporter.

El estudio detalló que la próxima película híbrida live-action de "Tortugas Ninja", producida por Neal H. Moritz, llegará a los cines el 17 de noviembre de 2028.

De acuerdo con THR, este proyecto forma parte del intento de revitalizar la marca, luego de que el desempeño de "Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras" (2016) detuviera el desarrollo de nuevas versiones de acción real.

Además, Paramount fijó para el 22 de diciembre de 2028 el estreno de una nueva cinta del universo de "Sonic", producida por Original Film y SEGA Sammy Group.

Aunque aún no se revelan detalles del argumento, la saga continúa capitalizando el éxito alcanzado con "Sonic 3: La Película", que volvió a presentar a Ben Schwartz como la voz del protagonista y a Jim Carrey en doble rol.

En paralelo, el estudio prepara el lanzamiento de la secuela animada de "Tortugas Ninja: Caos Mutante", dirigida por Jeff Rowe y programada para el 17 de septiembre de 2027. La producción contará nuevamente con Seth Rogen y Evan Goldberg.

Finalmente, Paramount anunció el regreso de "Top Gun" (1986) a la pantalla grande el 13 de mayo de 2026. La película, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Tony Scott, dio pie al éxito global de "Top Gun: Maverick" en 2022, mientras una tercera entrega continúa en desarrollo.