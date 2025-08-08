Pedro Pascal podría protagonizar "Behemoth!" tras su exitoso 2025

Según informó exclusivamente Deadline, Pedro Pascal se encuentra en conversaciones para protagonizar "Behemoth!", el próximo proyecto de Tony Gilroy ("Rogue One", "Andor") bajo el sello de Searchlight Pictures.

El filme, del que se conocen pocos detalles, giraría en torno a un violonchelista, según había adelantado Gilroy en entrevistas anteriores. La producción está programada para comenzar filmación este otoño en Los Ángeles, con Gilroy también ejerciendo como productor junto a Sanne Wohlenberg.

Esta posible colaboración llega en un momento álgido de la carrera de Pascal, quien en 2025 ya cuenta con tres éxitos críticos y comerciales: "Amores Materialistas" de A24 y Céline Song (tercera mejor apertura en la historia del estudio), "Eddington" de Ari Aster y "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos" de Marvel, que marcó el mejor debut del año para el UCM.

Además, el actor recién terminó de grabar "Vengadores: Doomsday" (2026). Reprise su papel como Din Djarin en "Star Wars: The Mandalorian y Grogu" (2026). En suma, acaba de recibir una nominación al Emmy como Mejor Actor por "The Last of Us" (HBO)

Por su parte, Gilroy viene del éxito de la temporada final de "Andor", nominada al Emmy como Mejor Drama. Aunque el acuerdo no está cerrado, fuentes cercanas al proyecto indican que el actor está interesado y las negociaciones avanzan positivamente.