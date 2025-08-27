Pedro Pascal reemplazaría a Joaquin Phoenix en el romance gay "De Noche"
El chileno estaría considerando unirse a Danny Ramírez en el drama de Todd Haynes.
El actor Pedro Pascal podría desempolvar el drama gay "De Noche", película de Todd Haynes que fue cancelada tras perder a su protagonista.
El chileno, que ha protagonizado cintas como "Los 4 Fantásticos" y "Amores Materialistas", se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado a este proyecto.
L ahistoria relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México, según informó el medio especializado Deadline.
En tanto, la revista Variety señaló que el intérprete está considerando unirse al elenco de esta cinta, que tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde ocurrirá gran parte de esta historia.
De esta forma, Pascal resucitaría un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix en el protagónico, pero cinco días antes de comenzar el rodaje decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire.