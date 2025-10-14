Indy, el perro de "Good Boy", firma carta para ser nominado al Oscar

En una insólita campaña de premios, el estudio IFC Films envió una carta abierta a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas firmada por Indy, el perro protagonista de la película de terror "Good Boy", pidiendo que los actores animales sean reconocidos en las categorías interpretativas de los Premios Oscar.

La carta, obtenida en exclusiva por Variety, combina humor y crítica al sistema de premiaciones de Hollywood. "A pesar de mi papel aclamado en 'Good Boy', me han declarado no elegible para la categoría de Mejor Actor. Al parecer, no soy un buen chico lo suficientemente bueno para ustedes", se lee en el mensaje difundido por IFC.

El filme, dirigido por Ben Leonberg, se ha convertido en uno de los éxitos más recientes de IFC, con una recaudación superior a 2,2 millones de dólares y una recepción crítica que destacó el trabajo del can.

Según el medio, "Good Boy" logró el segundo mejor debut en la historia del estudio, impulsado por una campaña viral que superó los 100 millones de visualizaciones en redes.

El director reconoció a BBC News que la iniciativa "tiene mucho humor, pero también busca visibilizar el trabajo técnico y emocional detrás de entrenar y filmar con un animal real". Como agregan en el texto: "¿Cuántas grandes actuaciones deben pasar desapercibidas antes de que la Academia nos lance un hueso?".

En la carta, Indy menciona a otros célebres intérpretes animales como Jed (Colmillo Blanco), Keiko (Liberen a Willy) y Babe, destacando su aporte no reconocido al cine.