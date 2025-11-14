Premios SAG cambian de nombre y confirman transmisión a través de Netflix

El Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) anunció que cambiará el nombre de los galardones a las mejores actuaciones en cine y televisión, por lo que desde su próxima edición del 2026 se llamarán "Premios del Actor".

SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande del mundo, celebrará el 1 de marzo del próximo año la edición número 32 de los premios, que eligen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarias, y elencos del séptimo arte y la pantalla chica.

JoBeth Williams, presidenta del comité de premios, explicó que el cambio pretende potenciar el nombre de la estatuilla y simplificar el título del programa.

"Ahora que nuestra audiencia global está creciendo considerablemente, no siempre se entiende el nombre del sindicato. Pero reconocerán 'Premios del Actor' y saben que verán a sus actores favoritos cuando sintonicen la ceremonia", dijo Williams.

Los premios SAG, como se les conoce popularmente, hacen parte de las importantes premiaciones de principios de año en Hollywood, y suelen ser una importante guía sobre quiénes serán los ganadores de los Óscar.

Desde 2024 la ceremonia de estos premios es transmitida por Netflix, donde su audiencia ha aumentado. Según datos de la plataforma, ese año obtuvo 4,3 millones de visualizaciones.