Revelan la fecha de estreno y la trama de Toy Story 5

Tim Allen, quien presta su voz para el personaje de Buzz Lightyear, dio a conocer algunos detalles sobre le nueva película de Toy Story que llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

El actor reveló que la trama de esta película se centrará en Jessie, la vaquera y amiga de Woody que el público conoció a partir de Toy Story 2.

"Puedo decirte que se trata mucho de Jessie", dijo y agrego que "hay una increíble escena de apertura con Buzz Lightyears".

"Si no se les hubiera oculto un guión brillante, no lo habrían hecho y no nos habrían llamado a mí y a Tom (Hanks). Es realmente inteligente", reveló al medio WIVB.

Anteriormente ya se sabía que la trama de la película giraría en torno a la tecnología y cómo ésta ha afectado a la relación de los niños y los juguetes.