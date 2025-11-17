Revelan primeras imágenes de la esperada película de "The Legend of Zelda"

Nintendo y Sony revelaron las primeras imágenes de la esperada película live action de "The Legend of Zelda".

Las fotografías muestran a Benjamin Evan Ainsworth como "Link" en su clásico traje verde y a Bo Bragason como una "Zelda" más moderna con el look de "Breath of the Wild".

Este largometraje contará con la dirección de Wes Ball ("The Maze Runner", "Kingdom of the Planet of the Apes") y tendrá la supervisión directa de Shigeru Miyamoto, el creador de "The Legend of Zelda" y hombre ancla de Nintendo.

"The Legend of Zelda" es una franquicia de videojuegos que debutó originalmente en 1986 y que es considerada como una de las sagas más populares de la industria con más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo.

La película de "The Legend of Zelda" se estrenará en cines el próximo 7 de mayo de 2027.