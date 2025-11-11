Sabrina Carpenter protagonizará película de "Alicia en el país de las maravillas"
La cantante retomará su carrera como actriz con esta producción.
La cantante Sabrina Carpenter fue anunciada como la protagonista de una nueva película de "Alicia en el país de las maravillas" que prepara Universal.
La cinta será de corte musical y contará con la dirección de Lorene Scafaria, conocida por dirigir películas como "Seeking a Friend for the End of the World" (2012) y "Hustlers" (2019).
Carpenter, que acaba de ser nominada a los Grammy por su disco "Man's best friend", retomará su carrera como actriz tras una infancia y adolescencia dedicada a diversas producciones en cine y televisión.
Mientras prepara este rol, Sabrina Carpenter viajará a Sudamérica a comienzos de 2026 para encabezar las versiones locales del festival Lollapalooza.
Por ahora esta nueva película de "Alicia en el país de las maravillas" no cuenta con fecha de estreno confirmada.